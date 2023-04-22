Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успехе своей команды.

Совсем недавно «горожане» завоевали путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, одолев «Баварию», а сегодня приблизились к триумфу в Кубке Англии после победы над «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

«Отличное выступление. Нельзя забывать о том, что три дня назад мы играли в Мюнхене. Потребовалось некоторое время, чтобы найти себя в сегодняшнем матче. К счастью, качества Рияда Мареза и других ребят помогли нам добиться своего. Было очень важно открыть счёт в конце первого тайма.

Каждый год мы боремся за все трофеи, что говорит о менталитете команды. Я очень рад возможности сыграть в финале Кубка Англии», – сказал в интервью ITV Гвардиола.