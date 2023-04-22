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Англия. Кубок Англии

С кем «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии

22 Апреля 2023 • 20:53 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Шеффилд Юнайтед
окончен

«Манчестер Сити» провёл отличную неделю. Команда Хосепа Гвардиолы пробилась сначала в полуфинал Лиги чемпионов, а после – в финал Кубка Англии. Билет в финал национального кубка «горожане» завоевали за счёт разгрома «Шеффилд Юнайтед» - 3:0.

Имя своего соперника по финалу Кубка Англии «Манчестер Сити» узнает в воскресенье. Второй билет будут разыгрывать «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Эта игра стартует на «Уэмбли» 23 апреля в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 26 апреля – против «Арсенала» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Брайтон
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Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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