С кем «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка Англии

«Манчестер Сити» провёл отличную неделю. Команда Хосепа Гвардиолы пробилась сначала в полуфинал Лиги чемпионов, а после – в финал Кубка Англии. Билет в финал национального кубка «горожане» завоевали за счёт разгрома «Шеффилд Юнайтед» - 3:0.

Имя своего соперника по финалу Кубка Англии «Манчестер Сити» узнает в воскресенье. Второй билет будут разыгрывать «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Эта игра стартует на «Уэмбли» 23 апреля в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 26 апреля – против «Арсенала» в Премьер-лиге.