«Манчестер Сити» прервал серию из поражений в 1/2 финала Кубка Англии

В субботу вечером «Манчестер Сити» разнёс «Шеффилд Юнайтед» со счётом 3:0 в полуфинале Кубка Англии. Автором хет-трика стал алжирский вингер «горожан» Рияд Марез.

Таким образом, «Манчестер Сити» удалось прервать серию – в трёх предыдущих сезонах команда Хосепа Гвардиолы непременно вылетала из Кубка Англии как раз по итогам полуфинала. В 2020 году «горожане» уступили «Арсеналу», а 2021 году – «Челси», а в 2022 году – «Ливерпулю».

В финале «Манчестер Сити» сыграет против победителя матча «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье.

В прошлый раз в финале национального кубка «Манчестер Сити» играл в 2019 году. Тогда команда Гвардиолы разнесла «Уотфорд» со счётом 6:0.