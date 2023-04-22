Гвардиола: «Марез всегда злится на меня, когда не играет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Рияда Мареза.

Алжирский футболист отметился хет-триком в матче полуфинала Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Примечательно, что Гвардиола оставил 32-летнего вингера в запасе в обеих встречах 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Марез постоянно злится на меня, когда не играет. Он делает это так, чтобы я видел его недовольство, – цитирует журналист Сэм Ли испанского наставника. – Я очень рад за Рияда. Он много сделал для нашего клуба, и, надеюсь, его успехи здесь ещё впереди», – сказал Гвардиола о герое сегодняшнего матча.