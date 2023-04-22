Такого не было 57 лет: «Манчестер Сити» дошёл до финала Кубка Англии без пропущенных голов

«Манчестер Сити» в субботу осчастливил своих болельщиков крупной победой над «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии – 3:0. Команда Хосепа Гвардиолы пробилась в финал турнира, где сыграет либо с «Брайтоном», либо с «Манчестер Юнайтед».

На пути к финалу в этом розыгрыше Кубка Англии «Манчестер Сити» не пропустил ни одного гола. «Горожане» обыгрывали «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).

Как сообщает Opta, последней командой, доходившей до финала Кубка Англии с нулём пропущенных голов, был «Эвертон» в сезоне 1965/1966. В финале «ириски» тогда обыграли «Шеффилд Уэнсдей» со счётом 3:2.