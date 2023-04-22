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Англия. Кубок Англии

Гвардиола рассказал, как Холанн отреагировал на незабитый пенальти в матче с «Баварией»

22 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил реакцию Эрлинга Холанна на промах с точки в недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Норвежец, напомним, не реализовал пенальти в Мюнхене на 37-й минуте, но во втором тайме всё же поразил ворота соперников. Встреча завершилась со счётом 1:1, а итоговый счёт противостояния – 4:1 в пользу «горожан».

«Я спросил у Холанна, каковы его мысли, когда он не забил пенальти «Баварии», и он сказал: «В следующий раз я забью». Он имел в виду не следующий пенальти, а следующее действие. И он действительно забил», – цитирует журналист Сэм Ли испанского наставника, высказавшегося после победы над «Шеффилд Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии (3:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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