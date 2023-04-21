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Англия. Кубок Англии

Гвардиола перед матчем на «Уэмбли» говорит об усталости

21 Апреля 2023 • 18:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
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Через 23 ч. 48 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем против «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала Кубка Англии.

Стоит сказать, что в трёх предыдущих сезонах «Манчестер Сити» вылетал из Кубка Англии именно на стадии полуфинала, матчи которой проходят на «Уэмбли».

«В последние три или четыре года мы не очень хорошо выступали здесь. Одна из причин – усталость, и в этом году она тоже есть. Четвертьфинал Лиги чемпионов очень утомляет, и нам нужно восстановиться. Каждый сезон у меня такое ощущение, что мы физически не готовы. Надеюсь, в этот раз мы будем готовы.

С другой стороны, мы знаем, что у нас есть шанс выйти в полуфинал. Когда ты хочешь выйти в финал, усталость превращается в энергию. Человек обладает невероятной способностью к регенерации, если он правильно мыслит», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
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