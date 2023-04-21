Гвардиола ожидает, что футболисты будут ему врать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о выборе состава команды на предстоящий полуфинал Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

«Я должен посмотреть, должен почувствовать состояние игроков. После игры в Мюнхене они даже не праздновали, потому что очень устали. Нам не удавалось наладить контроль, поэтому вместо отдыха на мяче приходилось много бегать.

Мне придётся переговорить с некоторыми футболистами. Конечно, они будут врать и говорить, что готовы играть, но мы должны убедиться, что они в наилучшем состоянии. Если мы проиграем, то вылетаем. Посмотрим», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Гвардиола перед матчем на «Уэмбли» говорит об усталости