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Англия. Кубок Англии

Гвардиола ожидает, что футболисты будут ему врать

21 Апреля 2023 • 18:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Шеффилд Юнайтед
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Через 23 ч. 48 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поговорил о выборе состава команды на предстоящий полуфинал Кубка Англии против «Шеффилд Юнайтед».

«Я должен посмотреть, должен почувствовать состояние игроков. После игры в Мюнхене они даже не праздновали, потому что очень устали. Нам не удавалось наладить контроль, поэтому вместо отдыха на мяче приходилось много бегать.

Мне придётся переговорить с некоторыми футболистами. Конечно, они будут врать и говорить, что готовы играть, но мы должны убедиться, что они в наилучшем состоянии. Если мы проиграем, то вылетаем. Посмотрим», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Гвардиола перед матчем на «Уэмбли» говорит об усталости

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
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