​Де Лихт тренируется в общей группе сборной Голландии

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15 Июня 2021, 18:28,
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Повреждение помешало защитнику Маттайсу де Лихту сыграть за сборную Голландии в стартовом матче на чемпионате Европы против Украины (победа 3:2). Во второй игре против Австрии де Лихт, очевидно, сможет появиться на футбольном поле. Голландские СМИ пишут о том, что во вторник Маттайс занимался в общей группе.
Матч между сборными Голландии и Австрии состоится в Амстердаме в ближайший четверг, 17 июня. Обе команды имеют в своих активах по три зачётных балла после стартового игрового дня Евро-2020.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Маттайс де Лихт