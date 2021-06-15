​Де Лихт тренируется в общей группе сборной Голландии

Повреждение помешало защитнику Маттайсу де Лихту сыграть за сборную Голландии в стартовом матче на чемпионате Европы против Украины (победа 3:2). Во второй игре против Австрии де Лихт, очевидно, сможет появиться на футбольном поле. Голландские СМИ пишут о том, что во вторник Маттайс занимался в общей группе.

Матч между сборными Голландии и Австрии состоится в Амстердаме в ближайший четверг, 17 июня. Обе команды имеют в своих активах по три зачётных балла после стартового игрового дня Евро-2020.