Де Бур прокомментировал победу над Австрией

Рулевой сборной Голландии Франк де Бур поделился эмоциями после победы над командой Австрии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020. «Оранжевые» одолели соперника со счетом 2:0.

«На таких больших турнирах команда растет. Это очень заметно, когда у вас собран отличный коллектив. Футболисты должны получать удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем все моменты, ведь хотим становиться лучше. Именно так все и происходит. В прошедшем матче мы отлично выступили», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Голландская сборная завершит групповой этап поединком против Северной Македонии. Игра пройдет 21 июня.

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