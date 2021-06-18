Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Результаты Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Де Бур прокомментировал победу над Австрией

18 Июня 2021, 08:24,

Рулевой сборной Голландии Франк де Бур поделился эмоциями после победы над командой Австрии в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы-2020. «Оранжевые» одолели соперника со счетом 2:0.

«На таких больших турнирах команда растет. Это очень заметно, когда у вас собран отличный коллектив. Футболисты должны получать удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем все моменты, ведь хотим становиться лучше. Именно так все и происходит. В прошедшем матче мы отлично выступили», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Голландская сборная завершит групповой этап поединком против Северной Македонии. Игра пройдет 21 июня.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов  
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила
Сумасшедший триллер в Амстердаме: Украина отыгралась с 0:2 в матче с Голландией, но всё же уступила  
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии
Россия из-за собственных грубых ошибок крупно проиграла Бельгии  
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы
Первая победа сборной России на Евро-2020: Финляндия упустила комбинацию Миранчука и Дзюбы  
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020  
Популярные материалы
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Провал на старте Евро: пять худших игроков сборной России в матче против Бельгии
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
Евро-2020 только стартовал, а уже куча скандалов
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
​«Зенит» перехватывает лидера ЦСКА, Неймар хитро подставляет «ПСЖ», а Зидан покусал «Реал» – в главных слухах недели
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
Ответственный за поражение сборной России: Хотел перехитрить бельгийцев, а вместо этого запутал свою команду
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой
​Сборная России отреагировала на эфир с Бузовой