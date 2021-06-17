Голландия - Австрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Голландии и Австрии, стартовавшие на Евро-2020 с побед, в очном противостоянии поспорят за выход из группы, что будет гарантированно в случае успешного окончания матча. Ничья же вполне устроит и тех, и других, ведь с 4 очками обычно выходят в плей-офф. Тем не менее, считается, что Голландия имеет отличные шансы на победу в домашней игре.

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