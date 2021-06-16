Де Лихт готов сыграть с Австрией

Защитник сборной Голландии Маттайс де Лихт готов сыграть против Австрии в четверг вечером. Об этом журналистам рассказал главный тренер «оранжевых» Франк де Бур.

Напомним, из-за повреждения де Лихт пропустил стартовый матч голландской сборной на Евро-2020 против Украины. Команда Франка де Бура отпраздновала победу со счётом 3:2.

Матч между сборными Голландии и Австрии пройдёт 17 августа. Австрийцы после первого игрового дня тоже имеют в своём активе три зачётных балла. Они переиграли команду Северной Македонии.