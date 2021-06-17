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Голландия легко обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

17 Июня 2021, 23:52,

Сборная Голландии не испытала проблем в игре против Австрии. Подробнее - в отчёте сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Протокол игры  
Голландия 2:0 Австрия
(1:0) Депай Мемфис 11'    
(2:0) Дюмфрис Дензел 67'    
Стекеленбург Мартен Де Врей Стефан Де Лихт Маттайс Блинд Дэйли   64' (Мален Дониэлл (   64') Дюмфрис Дензел Де Рон Мартен   14'   74' (Гравенберх Райан (   74') Вейналдум Джорджиньо Де Йонг Френки Ван Анхольт Патрик   65' (Вайндал Оуэн (   65') Вегхорст Ваут   64' (Аке Натан (   64') Депай Мемфис   82' (Де Йонг Люк (   82')
Запасные: Крул Тим Вельтман Йоел Промес Куинси Бергёйс Стивен Тимбер Юррьен Бизот Марко Классен Дэви
Бахманн Даниэль   67' Драгович Александр   84' (Линхарт Филипп (   84') Алаба Давид   10' Хинтереггер Мартин Лайнер Штефан Баумгартнер Кристоф   70' (Лазаро Валентино (   70') Лаймер Конрад   62' (Гриллич Флориан (   62') Шлагер Ксавер   84' (Онисиво Карим (   84') Ульмер Андреас Грегорич Михаэль   62' (Калайджич Саша (   62') Забитцер Марсель
Запасные: Триммель Кристофер Шауб Луис Шёпф Алессандро Перван Павао Ильзанкер Штефан Шлагер Александер Фридль Марко
17 июня. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

Вечер четверга подарил футбольным фанатам битву сборных Голландии и Австрии. Обе команды подходили к игре на положительных эмоциях после побед в стартовых играх Евро-2020. Голландцы переиграли украинцев (3:2), а австрийцы были сильнее северных македонцев (3:1). Победитель матча Голландия – Австрия обеспечивал себе место в плей-офф Евро, что, конечно, добавляло мотивации футболистам.

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Франк де Бур сделал только одну перестановку в стартовом составе сборной Голландии. Полностью восстановившийся после повреждения Маттайс де Лихт сменил в тройке центральных защитников Юррьена Тимбера. Одно изменение сделал и Франко Фода. Форвард Саша Калайджич на сей раз остался в запасе, а забивший Северной Македонии после выхода на замену Михаэль Грегорич начал игру с первых минут.

Сборная Австрии смело начала игру в Амстердаме, не желая сразу уходить в глубокий блок. И всё же команда Франко Фоды пропустила достаточно быстро. Давид Алаба немного не успел к эпизоду у угла штрафной площади и явно нарушил правила против Дензела Дюмфриса. ВАР сделал подсказку, и арбитр назначил справедливый пенальти. Мемфис Депай с одиннадцатиметровой отметки резко пробил в левый нижний угол, и счёт был открыт.

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После гола игра проходила в более-менее спокойном темпе. В районе 25-й минуты австрийцы сами «привезли» опасность на свои ворота, но удар Мемфиса Депая с полулёта цели не достиг – мяч пришёлся в сетку с внешней стороны. Первый удар в направлении ворот соперника сборная Австрии нанесла только на 28-й минуте, но после выстрела Кристофа Баумгартнера игровой снаряд угодил в лоб Маттайса де Лихта.

За пять минут до завершения первого тайма сборная Голландии упустила убойный момент для второго гола. После шикарной верховой диагонали в свободную зону Вауг Вегхорст не стал бить, а сделал поперечную скидку на Мемфиса Депая. Зрители уже видели мяч в сетке, но Депай с линии вратарской смазал. В следующей атаке забивать мог уже Джорджиньо Венлайлдум, однако после удара капитана «оранжевых» из центра штрафной игровой снаряд угодил в защитника.

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С начала второго тайма сборная Голландии позволяла сопернику владеть мячом, вот только дивидендов в виде опасных моментов около владений Мартена Стекеленбурга гостям извлечь не удавалось. Хозяева же каким-то чудом не забили второй гол на 61-й минуте после углового. Даниэль Бахманн справился с ударом Стефана де Врея головой с линии вратарской, после чего Маттайс де Лихт не забил ногой со считанных метров. Игровой снаряд попал в защитника и прокатился рядом с левой штангой.

На экваторе второго тайма «оранжевые» всё-таки забили второй мяч. Австрийцы грубо ошиблись, не выдержав линию в обороне, и «свежий» Дониэлл Мален выбежал на свидание с вратарём чуть ли не с центра поля. Мален покатил правее, и 25-летний Дензел Дюмфрис забил свой второй гол на чемпионате Европы, не промахнувшись с убойной позиции.

Embed from Getty Images

 

Обеспечив комфортное преимущество в счёте, голландцы принялись доводить игру до закономерной победы. Возродить интригу мог Давид Алаба, который от души приложился по мячу слева из-за пределов штрафной, и игровой снаряд пролетел совсем рядом с правой «девяткой». Это был единственный запоминающийся момент в атаке сборной Австрии за весь матч. 

Финальный свисток рефери зафиксировал итоговый счёт 2:0. Сборная Голландии обеспечила себе не просто место в плей-офф, а первое место в группе С. В 1/8 финала «оранжевые» сыграют с одной из команд, которая выйдет в плей-офф с третьего места. Что касается сборной Австрии, то команду Франко Фоды ждёт решающая битва против Украины.  

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Австрии
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Комментарии (18)
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0
pol-black
18 Июня 2021, 00:46

ай, люблю оранье! сейчас игра вырисовывается, и неплохая. надеюсь, в плейофф пройдут до высокого места.

0
Super fanat
18 Июня 2021, 00:21

Ну, не знаю. Украина хоть старалась! Что делала Австрия, сказать сложно. Страдала, по меньшей мере. Я понимаю, Нидерланды играли с запасом, класс присутствует, но, по сути, они же отдавали Австрии мяч. Несмотря ни на что, Австрия должна была создать больше моментов. Но этого не произошло. От этого и пострадало несколько качество матча, не было борьбы. Нидерланды можно поздравить с проходом в плей-офф, но что будет там с ними дальше - абсолютно хз. Местами они выглядят сыро, мяч у них можно отобрать и в атаку от них оторваться, пусть и атака у них самих на загляденье. Дюмфрис раскрывается, жду трансфера летом! Достаточно неплохой краёк, который, правда, может больше в атаку, чем в оборону. Но к одному из топ-5 чемпионатов присоединится 100 %.
P.S. С Австрией Украине будет не так сложно, главное не давать создавать моменты у своих ворот, а то иногда провалы в обороне сборной всё же случаются.

1
Bartimeus
18 Июня 2021, 00:05

Пятеру могли отгрузить, было бы не удивительно. Насколько австрийцы были плохи в обороне, настолько ужасны и в атаке. Очень уверенно голландцы, шансов не дали. С де Лихтом оборона стала надежнее, Вейналдум с Фрэнки полезные штуки творили благодаря своей техничности, в атаке не лучшим образом действовал Депай, но хоть с пеналя отличился. Дюмфрис что за паренек, второй матч забивает. Рад за Гравенберха, удивлен опять же отсутствием Классена. Повреждение у него, ковид?
В общем набирает обороты оранье.

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0
Spirit
18 Июня 2021, 00:00

Интересно было бы посмтреть матч Италия Голландия!

0
HG2017
18 Июня 2021, 00:01

Так играли же недавно, аж 2 раза.

0
Spirit
18 Июня 2021, 00:04

В отборе?

0
HG2017
18 Июня 2021, 00:07

в ЛН

2
CELTIC FROST
17 Июня 2021, 23:59

И да - Депай такой депай) Он вроде как подписал контракт с Барсой? Ну, тогда болельщики БЧК, сохраняйте хладнокровие и не слишком-то ругайтесь)

1
pol-black
18 Июня 2021, 00:44

да уже привыкли. в Барсе таких "талантов" нынче до фига. а забивает в основном Месси. но Депай неплох, получше бегунка будет.

1
ARTUR
18 Июня 2021, 00:03

Депай если его возьмут в барсу ( зачем не понимаю ) очень похож по реализации на Гризмана ..

1
Bartimeus
18 Июня 2021, 00:09

Или на Дембеле. Свойственность неверно принимать решения и реализация такая же слабая. Депай и в первом матче имел шансы.

0
ARTUR
18 Июня 2021, 00:12

точно..про Дембеле забыл ))

0
ARTUR
17 Июня 2021, 23:57

ну не так уж и легко )) но матч снова убойный по красоте , а скорости какие !!! вообще на чемпионате нет команд откровенно унылых , даже те кто не набрал очков играли хорошо , и пока что проходных матчей не предвидится везде есть интрига , оранжевые столько моментов запороли что хватило бы еще на один матч , болельщиков оранжевых , а их не мало по миру с победой и выходом в плей офф

0
HG2017
18 Июня 2021, 00:06

Видимо ты просто соскучился по футболу с болельщиками. А так много унылого - словакия польша турция чехия австрия венгрия (2 тайм) португезы (1 тайм) испания швеция .... франция германия удары 1-1. Пока лично мне нравится только италия. Но это всё с турками и солянкой.. Ждём их матча с бельгией. Из "огня" выделю матч укров с голландией и македонян в первом тайме с австрией и во втором с украми. P.S. Возможно я слегка "зажрался" ))

0
ARTUR
18 Июня 2021, 00:11

если честно то ЕВРО для меня всегда был унылым , но этот мне ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ , а про италов так вообще я от них в экстазе , очень здорово играют .

0
Алексей Антоненко
17 Июня 2021, 23:59

А как по мне, то было довольно уныло, и скоростей особо не заметил) Австрия в атаке инертная, кроме удара Алабы вспомнить нечего.

0
ARTUR
18 Июня 2021, 00:01

ну не соглашусь , работа с мячом , техника совсем не плохая , а оранжевые вообще бегают будто на празднике , ну вспомни ЧЕ когда Греки совсем никакие стали чемпионами

2
CELTIC FROST
17 Июня 2021, 23:55

В общем, австрийцы сильно напоминают наших деревянных солдат Урфина Стаса)) Играют старательно и тупо. Голландцы - веселые, бодрые, быстрые и... легковесные, не совсем надежные, плохо реализующие моменты. Если так и продолжат, то в игре с условными французами или итальянцами им может прийтись крайне трудно. А здесь их уже ждет первое место.

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