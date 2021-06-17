Голландия легко обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

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17 Июня 2021, 23:52,
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Сборная Голландии не испытала проблем в игре против Австрии. Подробнее - в отчёте сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|(1:0) Депай Мемфис 11'
|(2:0) Дюмфрис Дензел 67'
Вечер четверга подарил футбольным фанатам битву сборных Голландии и Австрии. Обе команды подходили к игре на положительных эмоциях после побед в стартовых играх Евро-2020. Голландцы переиграли украинцев (3:2), а австрийцы были сильнее северных македонцев (3:1). Победитель матча Голландия – Австрия обеспечивал себе место в плей-офф Евро, что, конечно, добавляло мотивации футболистам.Embed from Getty Images
Франк де Бур сделал только одну перестановку в стартовом составе сборной Голландии. Полностью восстановившийся после повреждения Маттайс де Лихт сменил в тройке центральных защитников Юррьена Тимбера. Одно изменение сделал и Франко Фода. Форвард Саша Калайджич на сей раз остался в запасе, а забивший Северной Македонии после выхода на замену Михаэль Грегорич начал игру с первых минут.
Сборная Австрии смело начала игру в Амстердаме, не желая сразу уходить в глубокий блок. И всё же команда Франко Фоды пропустила достаточно быстро. Давид Алаба немного не успел к эпизоду у угла штрафной площади и явно нарушил правила против Дензела Дюмфриса. ВАР сделал подсказку, и арбитр назначил справедливый пенальти. Мемфис Депай с одиннадцатиметровой отметки резко пробил в левый нижний угол, и счёт был открыт.Embed from Getty Images
После гола игра проходила в более-менее спокойном темпе. В районе 25-й минуты австрийцы сами «привезли» опасность на свои ворота, но удар Мемфиса Депая с полулёта цели не достиг – мяч пришёлся в сетку с внешней стороны. Первый удар в направлении ворот соперника сборная Австрии нанесла только на 28-й минуте, но после выстрела Кристофа Баумгартнера игровой снаряд угодил в лоб Маттайса де Лихта.
За пять минут до завершения первого тайма сборная Голландии упустила убойный момент для второго гола. После шикарной верховой диагонали в свободную зону Вауг Вегхорст не стал бить, а сделал поперечную скидку на Мемфиса Депая. Зрители уже видели мяч в сетке, но Депай с линии вратарской смазал. В следующей атаке забивать мог уже Джорджиньо Венлайлдум, однако после удара капитана «оранжевых» из центра штрафной игровой снаряд угодил в защитника.Embed from Getty Images
С начала второго тайма сборная Голландии позволяла сопернику владеть мячом, вот только дивидендов в виде опасных моментов около владений Мартена Стекеленбурга гостям извлечь не удавалось. Хозяева же каким-то чудом не забили второй гол на 61-й минуте после углового. Даниэль Бахманн справился с ударом Стефана де Врея головой с линии вратарской, после чего Маттайс де Лихт не забил ногой со считанных метров. Игровой снаряд попал в защитника и прокатился рядом с левой штангой.
На экваторе второго тайма «оранжевые» всё-таки забили второй мяч. Австрийцы грубо ошиблись, не выдержав линию в обороне, и «свежий» Дониэлл Мален выбежал на свидание с вратарём чуть ли не с центра поля. Мален покатил правее, и 25-летний Дензел Дюмфрис забил свой второй гол на чемпионате Европы, не промахнувшись с убойной позиции.Embed from Getty Images
Обеспечив комфортное преимущество в счёте, голландцы принялись доводить игру до закономерной победы. Возродить интригу мог Давид Алаба, который от души приложился по мячу слева из-за пределов штрафной, и игровой снаряд пролетел совсем рядом с правой «девяткой». Это был единственный запоминающийся момент в атаке сборной Австрии за весь матч.
Финальный свисток рефери зафиксировал итоговый счёт 2:0. Сборная Голландии обеспечила себе не просто место в плей-офф, а первое место в группе С. В 1/8 финала «оранжевые» сыграют с одной из команд, которая выйдет в плей-офф с третьего места. Что касается сборной Австрии, то команду Франко Фоды ждёт решающая битва против Украины.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Австрии
ай, люблю оранье! сейчас игра вырисовывается, и неплохая. надеюсь, в плейофф пройдут до высокого места.
Ну, не знаю. Украина хоть старалась! Что делала Австрия, сказать сложно. Страдала, по меньшей мере. Я понимаю, Нидерланды играли с запасом, класс присутствует, но, по сути, они же отдавали Австрии мяч. Несмотря ни на что, Австрия должна была создать больше моментов. Но этого не произошло. От этого и пострадало несколько качество матча, не было борьбы. Нидерланды можно поздравить с проходом в плей-офф, но что будет там с ними дальше - абсолютно хз. Местами они выглядят сыро, мяч у них можно отобрать и в атаку от них оторваться, пусть и атака у них самих на загляденье. Дюмфрис раскрывается, жду трансфера летом! Достаточно неплохой краёк, который, правда, может больше в атаку, чем в оборону. Но к одному из топ-5 чемпионатов присоединится 100 %.
P.S. С Австрией Украине будет не так сложно, главное не давать создавать моменты у своих ворот, а то иногда провалы в обороне сборной всё же случаются.
Пятеру могли отгрузить, было бы не удивительно. Насколько австрийцы были плохи в обороне, настолько ужасны и в атаке. Очень уверенно голландцы, шансов не дали. С де Лихтом оборона стала надежнее, Вейналдум с Фрэнки полезные штуки творили благодаря своей техничности, в атаке не лучшим образом действовал Депай, но хоть с пеналя отличился. Дюмфрис что за паренек, второй матч забивает. Рад за Гравенберха, удивлен опять же отсутствием Классена. Повреждение у него, ковид?
В общем набирает обороты оранье.
Интересно было бы посмтреть матч Италия Голландия!
Так играли же недавно, аж 2 раза.
В отборе?
в ЛН
И да - Депай такой депай) Он вроде как подписал контракт с Барсой? Ну, тогда болельщики БЧК, сохраняйте хладнокровие и не слишком-то ругайтесь)
да уже привыкли. в Барсе таких "талантов" нынче до фига. а забивает в основном Месси. но Депай неплох, получше бегунка будет.
Депай если его возьмут в барсу ( зачем не понимаю ) очень похож по реализации на Гризмана ..
Или на Дембеле. Свойственность неверно принимать решения и реализация такая же слабая. Депай и в первом матче имел шансы.
точно..про Дембеле забыл ))
ну не так уж и легко )) но матч снова убойный по красоте , а скорости какие !!! вообще на чемпионате нет команд откровенно унылых , даже те кто не набрал очков играли хорошо , и пока что проходных матчей не предвидится везде есть интрига , оранжевые столько моментов запороли что хватило бы еще на один матч , болельщиков оранжевых , а их не мало по миру с победой и выходом в плей офф
Видимо ты просто соскучился по футболу с болельщиками. А так много унылого - словакия польша турция чехия австрия венгрия (2 тайм) португезы (1 тайм) испания швеция .... франция германия удары 1-1. Пока лично мне нравится только италия. Но это всё с турками и солянкой.. Ждём их матча с бельгией. Из "огня" выделю матч укров с голландией и македонян в первом тайме с австрией и во втором с украми. P.S. Возможно я слегка "зажрался" ))
если честно то ЕВРО для меня всегда был унылым , но этот мне ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ , а про италов так вообще я от них в экстазе , очень здорово играют .
А как по мне, то было довольно уныло, и скоростей особо не заметил) Австрия в атаке инертная, кроме удара Алабы вспомнить нечего.
ну не соглашусь , работа с мячом , техника совсем не плохая , а оранжевые вообще бегают будто на празднике , ну вспомни ЧЕ когда Греки совсем никакие стали чемпионами
В общем, австрийцы сильно напоминают наших деревянных солдат Урфина Стаса)) Играют старательно и тупо. Голландцы - веселые, бодрые, быстрые и... легковесные, не совсем надежные, плохо реализующие моменты. Если так и продолжат, то в игре с условными французами или итальянцами им может прийтись крайне трудно. А здесь их уже ждет первое место.