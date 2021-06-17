Голландия легко обыграла Австрию и вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места

Сборная Голландии не испытала проблем в игре против Австрии. Подробнее - в отчёте сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Вечер четверга подарил футбольным фанатам битву сборных Голландии и Австрии. Обе команды подходили к игре на положительных эмоциях после побед в стартовых играх Евро-2020. Голландцы переиграли украинцев (3:2), а австрийцы были сильнее северных македонцев (3:1). Победитель матча Голландия – Австрия обеспечивал себе место в плей-офф Евро, что, конечно, добавляло мотивации футболистам.

Франк де Бур сделал только одну перестановку в стартовом составе сборной Голландии. Полностью восстановившийся после повреждения Маттайс де Лихт сменил в тройке центральных защитников Юррьена Тимбера. Одно изменение сделал и Франко Фода. Форвард Саша Калайджич на сей раз остался в запасе, а забивший Северной Македонии после выхода на замену Михаэль Грегорич начал игру с первых минут.

Сборная Австрии смело начала игру в Амстердаме, не желая сразу уходить в глубокий блок. И всё же команда Франко Фоды пропустила достаточно быстро. Давид Алаба немного не успел к эпизоду у угла штрафной площади и явно нарушил правила против Дензела Дюмфриса. ВАР сделал подсказку, и арбитр назначил справедливый пенальти. Мемфис Депай с одиннадцатиметровой отметки резко пробил в левый нижний угол, и счёт был открыт.

После гола игра проходила в более-менее спокойном темпе. В районе 25-й минуты австрийцы сами «привезли» опасность на свои ворота, но удар Мемфиса Депая с полулёта цели не достиг – мяч пришёлся в сетку с внешней стороны. Первый удар в направлении ворот соперника сборная Австрии нанесла только на 28-й минуте, но после выстрела Кристофа Баумгартнера игровой снаряд угодил в лоб Маттайса де Лихта.

За пять минут до завершения первого тайма сборная Голландии упустила убойный момент для второго гола. После шикарной верховой диагонали в свободную зону Вауг Вегхорст не стал бить, а сделал поперечную скидку на Мемфиса Депая. Зрители уже видели мяч в сетке, но Депай с линии вратарской смазал. В следующей атаке забивать мог уже Джорджиньо Венлайлдум, однако после удара капитана «оранжевых» из центра штрафной игровой снаряд угодил в защитника.

С начала второго тайма сборная Голландии позволяла сопернику владеть мячом, вот только дивидендов в виде опасных моментов около владений Мартена Стекеленбурга гостям извлечь не удавалось. Хозяева же каким-то чудом не забили второй гол на 61-й минуте после углового. Даниэль Бахманн справился с ударом Стефана де Врея головой с линии вратарской, после чего Маттайс де Лихт не забил ногой со считанных метров. Игровой снаряд попал в защитника и прокатился рядом с левой штангой.

На экваторе второго тайма «оранжевые» всё-таки забили второй мяч. Австрийцы грубо ошиблись, не выдержав линию в обороне, и «свежий» Дониэлл Мален выбежал на свидание с вратарём чуть ли не с центра поля. Мален покатил правее, и 25-летний Дензел Дюмфрис забил свой второй гол на чемпионате Европы, не промахнувшись с убойной позиции.

Обеспечив комфортное преимущество в счёте, голландцы принялись доводить игру до закономерной победы. Возродить интригу мог Давид Алаба, который от души приложился по мячу слева из-за пределов штрафной, и игровой снаряд пролетел совсем рядом с правой «девяткой». Это был единственный запоминающийся момент в атаке сборной Австрии за весь матч.

Финальный свисток рефери зафиксировал итоговый счёт 2:0. Сборная Голландии обеспечила себе не просто место в плей-офф, а первое место в группе С. В 1/8 финала «оранжевые» сыграют с одной из команд, которая выйдет в плей-офф с третьего места. Что касается сборной Австрии, то команду Франко Фоды ждёт решающая битва против Украины.