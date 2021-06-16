УЕФА дисквалифицировал нападающего, забившего гол Северной Македонии

УЕФА вынес решение по делу нападающего Марко Арнаутовича. Как известно, после гола в ворота сборной Северной Македонии Арнаутович выругался в адрес соперника, использовав, среди прочих, фразу: «Я имел твою албанскую маму».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений, Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч сборной Австрии.

Таким образом, Арнаутович не сможет сыграть за сборную Австрии в матче против Голландии, который пройдёт в четверг, 17 июня в Амстердаме.