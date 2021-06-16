УЕФА дисквалифицировал нападающего, забившего гол Северной Македонии

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16 Июня 2021, 15:26,
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УЕФА вынес решение по делу нападающего Марко Арнаутовича. Как известно, после гола в ворота сборной Северной Македонии Арнаутович выругался в адрес соперника, использовав, среди прочих, фразу: «Я имел твою албанскую маму».
Как сообщается на официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных решений, Марко Арнаутович дисквалифицирован на один матч сборной Австрии.
Таким образом, Арнаутович не сможет сыграть за сборную Австрии в матче против Голландии, который пройдёт в четверг, 17 июня в Амстердаме.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Австрии, Марко Арнаутович