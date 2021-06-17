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Де Лихт получил повреждение в матче против сборной Австрии

17 Июня 2021, 23:54,

Сегодня, 17 июня, сборная Голландии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы встречалась со сборной Австрии.

В самой концовке встречи повреждение получил лидер голландской обороны Маттайс Де Лихт. Стоит отметить, что защитник покинул пределы поля лишь с помощью сотрудников медицинского штаба. Уже через несколько минут Маттайс, прихрамывая, вернулся на поле, чтобы не оставлять свою команду в меньшинстве, замен у сборной Голландии к этому моменту уже не было.

Матч закончился уверенной победой подопечных Франка Де Бура со счётом 2:0.

Напомним, что Де Лихт пропускал матч против Украины как раз из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Голландии, Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Bartimeus
18 Июня 2021, 00:14

Да вроде серьезного ничего быть не должно, хоть и на ногу наступили неприятно.

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