Де Лихт получил повреждение в матче против сборной Австрии

Сегодня, 17 июня, сборная Голландии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы встречалась со сборной Австрии.

В самой концовке встречи повреждение получил лидер голландской обороны Маттайс Де Лихт. Стоит отметить, что защитник покинул пределы поля лишь с помощью сотрудников медицинского штаба. Уже через несколько минут Маттайс, прихрамывая, вернулся на поле, чтобы не оставлять свою команду в меньшинстве, замен у сборной Голландии к этому моменту уже не было.

Матч закончился уверенной победой подопечных Франка Де Бура со счётом 2:0.

Напомним, что Де Лихт пропускал матч против Украины как раз из-за повреждения.

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