Алаба: «Горжусь командой»

Защитник сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал поражение от сборной Голландии (0:2) во втором туре группового этапа чемпионата Европы.

«Я горжусь командой, мы проявили храбрость. Жаль, что мы играли не так хорошо в последней трети поля, как хотелось бы. Я беру на себя ответственность за пенальти. Это было больно», - приводит слова лидера австрийской сборной пресс-служба УЕФА.

Отметим, что после двух туров сборная Австрии занимает третье место в турнирной таблице группы С, уступая Украине, идущей второй, лишь по дополнительным показателям. В последнем туре австрийцы встретятся с подопечными Андрея Шевченко.

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