Моуринью доволен игрой Дзаньоло, несмотря на отсутствие голов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высоко оценивает уровень игры Николо Дзаньоло, пока не забивавшего в текущем сезоне.

«Его можно отнести к числу футболистов, которые очень беспокоят соперников. Он совершенно не эгоистичен. Да, иногда он берёт игру на себя, но он точно не из тех, кто экономит силы во вред команде. Он много работает в обороне, а такие игроки обычно не забивают по 20 голов за сезон. Николо крайне важен для «Ромы», и для нас не будет трагедией, если он не сможет забивать регулярно», – заявил Моуринью перед матчем Лиги Европы против «Бетиса».

Николо Дзаньоло появился на поле пять раз в текущем сезоне, записав себе в актив одну результативную передачу.