​Моуринью может побить рекорд Фергюсона уже сегодня

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже в четверг вечером может побить рекорд сэра Алекса Фергюсона. Португалец и шотландец на текущий момент могут похвастаться наибольшим числом побед в еврокубковых турнирах – по 106. Моуринью выйдет вперёд уже в ближайшие часы, если «Рома» обыграет дома «Бетис» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Стоит сказать, что на пятки Жозе Моуринью и Алексу Фергюсону наступает Карло Анчелотти, у которого 105 еврокубковых побед в кармане. Обо всём этом рассказывает Football Daily.

Следить за матчем между «Ромой» и «Бетисом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.