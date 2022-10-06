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Лига Европы

​Моуринью может побить рекорд Фергюсона уже сегодня

06 Октября 2022 • 19:45 Комментировать
Рома
...
Бетис
1 1.80 X 3.85 2 4.80
Через 1 ч. 58 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже в четверг вечером может побить рекорд сэра Алекса Фергюсона. Португалец и шотландец на текущий момент могут похвастаться наибольшим числом побед в еврокубковых турнирах – по 106. Моуринью выйдет вперёд уже в ближайшие часы, если «Рома» обыграет дома «Бетис» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Стоит сказать, что на пятки Жозе Моуринью и Алексу Фергюсону наступает Карло Анчелотти, у которого 105 еврокубковых побед в кармане. Обо всём этом рассказывает Football Daily.

Следить за матчем между «Ромой» и «Бетисом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Алекс Фергюсон Карло Анчелотти Жозе Моуринью
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РОМА БЕТИС
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