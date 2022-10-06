«Бетис» обыграл «Рому», забив на 90-й минуте

«Рома» с «Бетисом» провели событийный матч в Лиге Европы. Уже в дебюте штанга спасла хозяев от гола после удара Набиля Фекира. Счет был открыт после пенальти за игру рукой, Пауло Дибала развел по углам голкипера и мяч. Еще до перерыва испанцы отыгрались после плотного выстрела от Гидо Родригеса. Второй тайм получился умиротворенным - 1:1 вплоть до последних секунд, когда Луис Энрике ударом головой принес победу «Бетису» - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло34'
|40'Гидо Родригес (1:1)
|88'Энрике Луис (1:2)
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 71'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Челик Зеки5' (Спинаццола Леонардо (5') •Залевски Никола•Кристанте Бриан80' (Камара Мохамед III (80') •Дибала Пауло80' (Эль-Шаарави Стефан (80') •Матич Неманья•Абрахам Тэмми73' (Белотти Андреа (73') •Дзаньоло Николо
Браво Клаудио• 32'Руибаль Айтор•Песселья Херман•Луис Фелипе• 30'Миранда Хуан75' (Морено Алекс (75') •Гидо Родригес•Гуардадо Андрес 33'75' (Иглесиас Борха (75') •Каналес Серхио•Фекир Набиль22' (Энрике Луис (22') •Хоакин Санчес60' (Родри Родриго (60') •Виллиан Жозе75' (Карвалью Вилльям (75')
06 октября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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