«Бетис» обыграл «Рому», забив на 90-й минуте

«Рома» с «Бетисом» провели событийный матч в Лиге Европы. Уже в дебюте штанга спасла хозяев от гола после удара Набиля Фекира. Счет был открыт после пенальти за игру рукой, Пауло Дибала развел по углам голкипера и мяч. Еще до перерыва испанцы отыгрались после плотного выстрела от Гидо Родригеса. Второй тайм получился умиротворенным - 1:1 вплоть до последних секунд, когда Луис Энрике ударом головой принес победу «Бетису» - 2:1.

Видео