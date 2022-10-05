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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Рома» не слишком хороша, если сравнивать с прошлым годом»

05 Октября 2022 • 18:51 Комментировать
Рома
...
Бетис
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06.10 22:00

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пока не видит значительного прогресса в уровне команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Да, мы набрали четыре очка в матчах с «Интером» и «Ювентусом», но эти же очки мы растеряли против «Удинезе» и «Аталанты». Если сравнивать наши нынешние показатели с прошлогодними, то разница не так уж велика. Но есть оговорки: например, после поражения от «Аталанты» мы чувствовали, что добились превосходства над соперником в середине поля. В прошлом сезоне мы могли проигрывать по всем статьям, а теперь показываем достойный футбол, даже когда проигрываем или играем вничью», – заявил португалец в преддверии матча Лиги Европы против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА БЕТИС
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