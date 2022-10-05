Моуринью: «Рома» не слишком хороша, если сравнивать с прошлым годом»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью пока не видит значительного прогресса в уровне команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Да, мы набрали четыре очка в матчах с «Интером» и «Ювентусом», но эти же очки мы растеряли против «Удинезе» и «Аталанты». Если сравнивать наши нынешние показатели с прошлогодними, то разница не так уж велика. Но есть оговорки: например, после поражения от «Аталанты» мы чувствовали, что добились превосходства над соперником в середине поля. В прошлом сезоне мы могли проигрывать по всем статьям, а теперь показываем достойный футбол, даже когда проигрываем или играем вничью», – заявил португалец в преддверии матча Лиги Европы против «Бетиса».