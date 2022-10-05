Моуринью поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Бетиса»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, чего ждёт от предстоящей домашней встречи с испанским «Бетисом».

Поединок третьего тура группового этапа состоится 6 октября.

«Играть против испанских команд всегда трудно, даже если речь не о представителях «большой тройки». Нам будет непросто, но то же самое могут сказать и наши соперники. На нашей стороне 60-тысячная публика, и я надеюсь, что поддержка будет отличной. Сейчас на счету «Ромы» всего три набранных очка – не лучший показатель. Нам крайне необходима победа», – заявил на предматчевой пресс-конференции португальский наставник.