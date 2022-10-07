Моуринью: «Ничья была бы более справедливым исходом»

Победив в прошлом году в Лиге конференций, «Рома» не очень-то убедительно выступает в Лиге Европы - в трех матчах она потерпела уже два поражения. В четверг команда Жозе Моуринью открыла счет в матче с испанским «Бетисом», но затем пропустила два мяча, причем второй уже под самый конец игры. Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью считает подобный исход игры не совсем справедливым.

- Они играли техничнее, но у нас было больше шансов. Считаю, что ничья была бы самым справедливым исходом игры, - цитирует слова португальского специалиста итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.