Пеллегрини прокомментировал победу над Моуринью

В матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы севильский «Бетис» на выезде переиграл «Рому» со счетом 2:1. После окончания противостояния главный тренер испанцев Мануэль Пеллегрини прокомментировал этот результат.

«Мы держали игру под контролем в первом тайме и имели моменты. Могли забить несколько голов. После перерыва игра была более сбалансированной, но мы по-прежнему контролировали ее. Нам противостоял сильный соперник, но несмотря на это, «Бетис» стремился к победе», - передает слова Пеллегрини Sky Sports.

После трех туров испанский клуб с девятью очками занимает первое место в группе. «Рома» (3) идет на третьем месте.