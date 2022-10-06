Мостовой сделал прогноз на матч «Рома» - «Бетис»

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящей встрече «Ромы» и «Бетиса» в групповом турнире Лиги Европы.

«Рома» выглядит очень достойно, на своем поле не проигрывала в 20 последних матчах. Скорее всего, за счет класса и ужасного состояния гостей «волки» сумеют добиться победы», - приводятся слова эксперта на страницах Vseprosport.ru.

Поединок между «Ромой» и «Бетисом» состоится в четверг, 6 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

После двух туров испанский клуб лидирует в группе, а римская команда занимает третью строчку.