Дибала прокомментировал поражение «Ромы» от «Бетиса»

Главная звезда «Ромы» Пауло Дибала высказался относительно домашнего поражения от севильского «Бетиса» (1:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Мы понимали, что это технически хорошо обученный соперник. «Рома» в этом матче не лучшим образом действовала в прессинге, однако, учитывая моменты, которые у нас были, очень сожалеем о результате. Нам нужно было лучше распоряжаться мячом в завершающей стадии», - передает слова аргентинского нападающего пресс-служба УЕФА.

Римский клуб с тремя очками занимает третье место в своей группе. Что касается «Бетиса», то севильский коллектив набрал девять баллов и является лидером.