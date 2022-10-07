​Хоакин объяснил объятия с Моуринью

Опытный игрок «Бетиса» Хоакин после своей замены в матче Лиги Европы в четверг вечером оказался в объятиях тренера «Ромы» Жозе Моуринью. После игры испанец высказался на этот счёт.

«Я уважаю Моуринью и его карьеру. Горжусь тем, что он обнял меня, потому что это означает, что он тоже уважает меня. Однажды Жозе хотел подписать меня в «Челси».

Мы давно знаем друг друга, поэтому обнялись и говорили приятные вещи. Он важный человек», - цитирует Хоакина Football Italia, ссылаясь на эфир DAZN.

Напомним, что «Бетис» обыграл «Рому» на выезде со счётом 2:1. Испанская команда уверенно лидирует в этой группе.