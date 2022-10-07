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Лига Европы

Хоакин: «В 41 год тяжело соперничать с такими соперниками, как «Рома»

07 Октября 2022 • 07:35 Комментировать
Рома
1:2
Бетис
окончен

Полузащитник и капитан севильского «Бетиса» Хоакин высказался о гостевой победе над «Ромой» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Испанский клуб выиграл со счетом 2:1.

«Мне в 41 год тяжело соперничать с такими соперниками, как «Рома». При этом я очень доволен, что нам удалось набрать три балла. Даже проигрывая со счетом 0:1, «Бетис» сохранял уверенность в своих силах и стремился к победе», - передает слова опытного футболиста пресс-служба УЕФА.

«Бетис» набрал девять баллов после трех туров и занимает первую строчку в таблице своего квартета. Что касается «Ромы», то итальянский коллектив с тремя очками находится на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Бетис Хоакин Санчес
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