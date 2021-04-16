Сака: «Это было просто фантастически»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал гостевую победу над «Славией» (4:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, которая позволила «канонирам» пройти дальше.

«Это было просто фантастически. Победу посвящаем всем болельщикам, они заслужили всё это за поддержку, которую нам оказывают.

Сегодня мы показали характер, первый наш гол отменили, но мы не сбавили обороты и продолжали давить, что принесло свои плоды. Мы практически убили интригу в первом тайме.

Теперь у нас есть всё, чтобы выйти в финал и выиграть Лигу Европы. Мы с нетерпением ждём следующих матчей», - цитирует Сака BT Sport.