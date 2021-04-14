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Артета – о матче со «Славией»: «Завтра будет настоящая битва»

14 Апреля 2021, 19:49,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы против «Славии». Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

«Перед прошлой игрой я говорил, что меня впечатляет форма «Славии», эта команда показывает правильное отношение к делу и демонстрирует невероятное желание на поле, так происходит в каждой игре. Они дошли до такой стадии не просто так, выбив из турнира несколько больших команд, всё абсолютно заслуженно. В первом матче с нами они показали, что никогда не сдаются, забив на последней минуте. Завтра будет настоящая битва», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Славия Прага
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