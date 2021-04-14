Лено: «Арсенал» создан для игры в еврокубках, сделаем всё, чтобы выступить в них в следующем сезоне»

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено пообщался с журналистами перед ответным матчем четвертьфинала Лиги Европы против «Славии».

«Думаю, что вы могли видеть, как мы были разочарованы после первого матча. Впрочем, это ещё только половина противостояния, завтра мы постараемся сыграть лучше.

Шанс остаться без еврокубков на следующий сезон? Если мы будем думать о том, что не сыграем там в следующем сезоне, то допустим ошибку. Наша работа – сделать так, чтобы этого не произошло. «Арсенал» создан для игры в еврокубках», - цитирует Лено пресс-служба «Арсенала».

Первая встреча между «Арсеналом» и «Славией» завершилась со счётом 1:1.