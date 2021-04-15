«Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал

В Лиге Европы завершилась стадия 1/4 финала. «Арсенал» без сенсаций разобрался со «Славией» - 4:0. Все было кончено за шесть минут в начале матча, когда «канониры» забили трижды. Александр Ляказетт оформил дубль.

«Вильярреал» поставил точку в сказке загребского «Динамо», повторно одержав победу (2:1).

До последних минут сохранялась интрига в поединке «Ромы» и «Аякса». Амстердамцы приблизились к полуфиналу в начале второго тайма, но соперник на гол Райана Броббея ответил точным ударом Эдина Джеко. 1:1, и римляне в полуфинале.

29 апреля сыграют «Вильярреал» и «Арсенал», а также «МЮ» с «Ромой».



