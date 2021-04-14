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Защитник «Славии» дисквалифицирован на десять матчей за расистские оскорбления

14 Апреля 2021, 18:27,

Защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела дисквалифицирован на десять матчей.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, причиной этого стали расистские оскорбления в адрес защитника «Рейнджерс» Глена Камары. Стоит заметить, что сам Камара после матча напал на Куделу, за что и получил три матча дисквалификации. Таким образом, 34-летний чех не сможет сыграть в ближайших матчах под эгидой УЕФА.

Кудела уже пропустил первую игру четвертьфинала Лиги Европы против «Арсенала», он не сыграет против «канониров» и в ответной встрече.

В активе Ондржея восемь матчей за сборную Чехии, за которую он дебютировал в марте 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Славия Прага, Ондржей Кудела
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