​Джеррард – о разгроме «Славии» «Арсеналом»: «Мне понравилось всё»

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу разгрома «Славии» «Арсеналом» со счётом 4:0 в ответном четвертьфинале Лиги Европы. На прошлой стадии пражане прошли как раз команду Джеррарда. Ответный поединок между командами был омрачён скандалом на почве расизма. Ондржей Кудела за свои слова в адрес Глена Камара получил десять игр дисквалификации.

«Результат матча «Славия» - «Арсенал»? Мне понравилось всё. Мне понравилось выступление «Арсенала», я восхищался их подходом к этому матчу. Уверен, Камара тоже всё понравилось», - сказал Джеррард на пресс-конференции.