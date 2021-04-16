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​Джеррард – о разгроме «Славии» «Арсеналом»: «Мне понравилось всё»

16 Апреля 2021, 17:28,

Главный тренер «Глазго Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу разгрома «Славии» «Арсеналом» со счётом 4:0 в ответном четвертьфинале Лиги Европы. На прошлой стадии пражане прошли как раз команду Джеррарда. Ответный поединок между командами был омрачён скандалом на почве расизма. Ондржей Кудела за свои слова в адрес Глена Камара получил десять игр дисквалификации.

«Результат матча «Славия» - «Арсенал»? Мне понравилось всё. Мне понравилось выступление «Арсенала», я восхищался их подходом к этому матчу. Уверен, Камара тоже всё понравилось», - сказал Джеррард на пресс-конференции.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Стивен Джеррард, Глазго Рейнджерс, Славия
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