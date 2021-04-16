Сака признан игроком недели в Лиге Европы

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16 Апреля 2021, 18:46,
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В ответном четвертьфинале Лиги Европы против «Славии» «Арсенал» победил на выезде со счётом 4:0. Сака стал автором одного из четырёх забитых мячей своей команды.
Всего в этом сезоне Букайо Сака забил семь голов и отдал семь голевых передач в тридцати восьми матчах.
«Арсенал» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сразится с «Вильярреалом». Матчи пройдут в конце апреля и начале мая. Стоит отметить, что испанскую команду возглавляет Унаи Эмери, который ранее работал с «канонирами».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Букайо Сака