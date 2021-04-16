Джеко и Сика претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА проходит голосование за лучшего футболиста недели в Лиге Европы. В список номинантов включены четыре исполнителя.

За награду поборются хавбек «Арсенала» Букайо Сака, нападающий «Ромы» Эдин Джеко, защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака и форвард «Вильярреала» Херард Морено.

Проголосовать за своего фаворита можно на сайте УЕФА, перейдя по ссылке.

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет против «Манчестер Юнайтед», а лондонский «Арсенал» встретится с испанским «Вильярреалом». Игры состоятся 29-го апреля и шестого мая.