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Фернандеш – о победе над «Гранадой»: «У нас всё получалось»

16 Апреля 2021, 00:22,

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Гранадой» (2:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Это была хорошая игра. В Лиге Европы не бывает простых матчей, неважно, против кого вы играете. Мы знали, что «Гранада» способна доставить нам проблем.

У нас всё получалось, мы контролировали игру и много владели мячом. Результат на табло. Пришло время сделать следующий шаг и выйти в финал, но сейчас нам следует сосредоточиться на английской Премьер-лиге.

Матчи с «Ромой»? У них отличный состав, некоторые игроки выступали в АПЛ. Мы знаем, как нам нужно играть. Если сделаем всё правильно, то выйдем в финал», - цитирует Фернандеша BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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