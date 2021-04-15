«Манчестер Юнайтед» второй раз обыграл «Гранаду» в эконом-режиме и шагнул в полуфинал Лиги Европы

В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» не испытал проблем к «Гранадой».

Пара «Гранады» и «Манчестер Юнайтед» изначально виделась само малоинтригующей. Испанская команда добилась рекордного для себя результата - четвертьфинала Лиги Европы, попала на главного фаворита турнира и сдалась заранее. По крайней мере, так показалось в первом матче, когда испанцы почти не атаковали, пропустили два от «Манчестер Юнайтед» и всухую проиграли. Хотя «Дьяволы» тоже особо и не летели вперёд.

Вояж на «Олд Траффорд» - это всегда событие, «Гранада» приехала просто насладиться футболом и «красиво» пропустить «Манчестер Юнайтед» полуфинал Лиги Европы. А подопечные Сульшера в хорошем настроении встретили испанцев. На выходных «дьяволы» взяли реванш у «Тоттенхэма» Моуринью, в Лондоне обыграв команду Жозе. Вторая строчка уже не ускользнёт, а можно реально побороться и за золото АПЛ, и за Лигу Европы.

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Против «Гранады» Сульшер выставил фактически основной состав, дав отдых только Маркусу Рэшфорду. Ну и звёзды «Манчестер Юнайтед» интригу держать не стали, уже на шестой минуте открыв счёт. Пошёл навес с левого фланга, до которого первым добрался Погба. Француз затылком послал мяч в центр штрафной, откуда Эдинсон Кавани, положив корпус, точно пробил в угол - 1:0.

А «Гранаде» ещё и не везло. Испанцы могли довольно быстро отыграться - Эррера пробил головой после подачи от угла поля. Давид де Хеа к мячу не успевал, но сфера пролетела мимо створа. Далее игра потускнела, потому что все всё поняли окончательно. Выделялся только Поль Погба, который мог схватить удаление на ровном месте, но пожалел француза арбитр, не ставший доставать вторую жёлтую карточку после неосмотрительного подката Поля.

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Темп матча роняли и постоянные стыки, травмы. Максим Гоналон даже покинул поле из-за повреждения, Кавани долго получал медицинскую помощь. Следующий опасный момент случился уже на исходе часа игры, когда Гринвуд электричкой доставил мяч от своей штрафной площади до чужой. Пробил в итоге Донни ван де Бек, но в створ чуть-чуть не попал. «Гранада» атаковала исключительно стандартами, но в ходе одного из таких опять могла счёт сравнять. Теперь уже Херман Санчес бил из пределов штрафной площади, немного промахнувшись.

На 90-й минуте матча Хесус Вальехо сам добил приезжих, отправив мяч в собственные ворота после навеса Алекса Теллеса - 2:0. Победил «Манчестер Юнайтед» без разгрома, но без нервов и без лишних энергозатрат. «Гранада» завершает исторический поход по Лиге Европы, а в полуфинале команду Сульшера ждёт итальянская «Рома».