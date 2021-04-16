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Артета: «Эмери является самым успешным тренером в истории Лиги Европы»

16 Апреля 2021, 00:33,

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Мы начали очень хорошо, играя агрессивно и прессингуя соперника на любом участке поля. Весь матч мы были опасны. Нам удалось забить несколько отличных голов. Это важная победа для нас, игроки заслужили её.

Матч с «Вильярреалом»? Мы должны будем хорошо подготовиться, у нас есть желание становиться лучше и лучше с каждым днём. Это будет сложное противостояние, Эмери, возможно, является самым успешным тренером в истории Лиги Европы», - цитирует Артету BT Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Вильярреал, Микель Артета, Унай Эмери
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