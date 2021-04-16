Артета: «Эмери является самым успешным тренером в истории Лиги Европы»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (4:0) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Мы начали очень хорошо, играя агрессивно и прессингуя соперника на любом участке поля. Весь матч мы были опасны. Нам удалось забить несколько отличных голов. Это важная победа для нас, игроки заслужили её.

Матч с «Вильярреалом»? Мы должны будем хорошо подготовиться, у нас есть желание становиться лучше и лучше с каждым днём. Это будет сложное противостояние, Эмери, возможно, является самым успешным тренером в истории Лиги Европы», - цитирует Артету BT Sport.