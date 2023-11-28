«Антверпен» и «Селтик» покинули еврокубки

Бельгийский «Антверпен» и шотландский «Селтик» - первые две команды из Лиги чемпионов, для которых матч шестого тура группового этапа турнира станет последним в этом сезоне в еврокубках. Они никак не займут третьи места в своих группах.

Бельгийцы на выезде в рамках тура пятого проиграли «Шахтёру», 0:1 и закрепили за собой четвёртое место группы Н с нулём баллов. «Селтик» проиграл «Лацио», 0:2 и с одним очком гарантированно останется на четвёртом месте в группе Е.

В шестом туре «Антверпену» предстоит сыграть с «Барселоной» дома, а «Селтику» - принять дома роттердамский «Фейеноорд».