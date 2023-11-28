«Лацио» дожал «Селтик» и возглавил группу

В Риме стартовал пятый тур Лиги чемпионов матчем «Лацио» - «Селтик». Шотландцам нужна была победа для сохранения шансов на евровесну, сопернику тоже не стоило терять очки. Фелипе Андерсон от угла вратарской пробил головой с отскоком от газона - чуть выше рамки. Тут же еще ряд ударов у итальянцев и ошибка на выходе Ивана Проведеля, которого подстраховал защитник. После этого полчаса штиля и перерыв. И снова около 15 минут активности с обеих сторон и затишье до заключительного отрезка. Луис Альберто после прострела с правого фланга лишь немного не попал в створ. Тут же Густаво Исаксен пробивал справа, мяч после рикошета прилетел к Чиро Иммобиле, и ветеран переправил его в сетку - 1:0. Несколько минут, и Исаксен забросил мяч в штрафную, а там Иммобиле на опыте разобрался с защитником и расстрелял ворота - 2:0.

«Лацио» с 10 очками вышел в лидеры группы, у «Атлетико» 8 очков, «Фейеноорда» - 6, «Селтика» - 1.