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Проведель – в основе «Лацио» на игру с «Селтиком», Иммобиле остался на скамейке

28 Ноября 2023 • 20:00 Комментировать
Лацио
0:0
Селтик
1 1.62 X 4.15 2 5.60
1-й тайм

Римский «Лацио» менее чем через час примет дома в Лиге чемпионов «Селтик». Команды, напомним, встречаются в рамках группы Е. «Орлы» огласили свой состав на грядущую игру:

Проведель, Марушич, Хила, Патрик, Лаццари, Луис Альберто, Ровелла, Гендузи, Андерсон, Кастельяонс, Исаксон.

Отметим, что на скамейке Маурицио Сарри оставил, пожалуй, главную звезду римлян – форварда Чиро Иммобиле.

Напомним, что в активе «Лацио» семь очков и второе место квартета Е. Первая строчка у «Атлетико» - восемь баллов, третья – у «Фейеноорда», шесть очков. Абсолютное последнее место группы и один балл – у «Селтика».

Текстовую трансляцию игры «Лацио» - «Селтик» проведёт наш сайт. Стартовый свисток – в 20:45.

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