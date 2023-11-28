Проведель – в основе «Лацио» на игру с «Селтиком», Иммобиле остался на скамейке

Римский «Лацио» менее чем через час примет дома в Лиге чемпионов «Селтик». Команды, напомним, встречаются в рамках группы Е. «Орлы» огласили свой состав на грядущую игру:

Проведель, Марушич, Хила, Патрик, Лаццари, Луис Альберто, Ровелла, Гендузи, Андерсон, Кастельяонс, Исаксон.

Отметим, что на скамейке Маурицио Сарри оставил, пожалуй, главную звезду римлян – форварда Чиро Иммобиле.

Напомним, что в активе «Лацио» семь очков и второе место квартета Е. Первая строчка у «Атлетико» - восемь баллов, третья – у «Фейеноорда», шесть очков. Абсолютное последнее место группы и один балл – у «Селтика».

Текстовую трансляцию игры «Лацио» - «Селтик» проведёт наш сайт. Стартовый свисток – в 20:45.