«Селтик» второй сезон подряд замыкает свою группу в Лиге чемпионов

Второй сезон подряд «Селтик» из Глазго не только не может выйти из группы в Лиге чемпионов, но и занимает по итогам группового этапа четвёртую строчку.

Так, в прошлом розыгрыше турнира «кельтам» досталась группа F – противостояли шотландцам в ней мадридский «Реал», «РБ Лейпциг» и «Шахтёр». Команда завершила групповой этап на четвёртом месте с двумя очками.

В этом году «Селтик» снова не поднимется выше четвёртого места в группе. В активе команды – один балл к шестому туру группового этапа. Играют с «кельтами» в одной группе мадридский «Атлетико», «Лацио» и «Фейеноорд».

В чемпионате Шотландии «Селтик» идёт на первом месте с 36 баллами.