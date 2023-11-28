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Чемпионат Шотландии. Премьер-лига

«Селтик» покинет еврокубки, если не выиграет у «Лацио»

28 Ноября 2023 • 21:06 Комментировать
Лацио
2:0
Селтик
1 1.62 X 4.15 2 5.60
2-й тайм

Шотландский «Селтик», вероятно, прямо сейчас проводит предпоследний матч в еврокубках в этом сезоне.

Ситуация в квартете Е в Лиге чемпионов такова, что у третьей команды группы, «Фейеноорда» шесть очков. У «Лацио», с которым сейчас играет «Селтик» - семь баллов, а у «Атлетико» из Мадрида – восемь. В случае, если «кельты» сыграют даже вничью с «орлами», они обрекут себя на последнее место группы и уже не поднимутся выше него до окончания группового этапа турнира.

Следить за ходом матча «Лацио» - «Селтик» можно в текстовой трансляции на нашем портале. Недавно начался первый тайм, на табло – нули.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Селтик

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