«Селтик» покинет еврокубки, если не выиграет у «Лацио»

Шотландский «Селтик», вероятно, прямо сейчас проводит предпоследний матч в еврокубках в этом сезоне.

Ситуация в квартете Е в Лиге чемпионов такова, что у третьей команды группы, «Фейеноорда» шесть очков. У «Лацио», с которым сейчас играет «Селтик» - семь баллов, а у «Атлетико» из Мадрида – восемь. В случае, если «кельты» сыграют даже вничью с «орлами», они обрекут себя на последнее место группы и уже не поднимутся выше него до окончания группового этапа турнира.

Следить за ходом матча «Лацио» - «Селтик» можно в текстовой трансляции на нашем портале. Недавно начался первый тайм, на табло – нули.