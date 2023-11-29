В числе участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА пополнение – к ним присоединились мадридский «Атлетико» и «Лацио» из группы Е, первый участник плей-офф от «группы смерти», группы F – дортмундская «Боруссия» и «Барселона» из группы Н.

«Шмели» на выезде разобрались с «Миланом» (3:1) и точно не опустятся ниже второго места. «Атлетико» обыграло в гостях «Фейеноорд» (3:1), а «Лацио» дома – «Селтик» (2:0).

«Барселона» добыла трудовую победу над «Порту» - 2:1, теперь даже если каталонцы проиграют «Антверпену» в шестом туре - не покинут зону плей-офф.

Отметим, что ранее в плей-офф самого престижного еврокубка уже квалифицировались «Бавария», мадридский «Реал», «Реал Сосьедад», миланский «Интер», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».