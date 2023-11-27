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​Сарри – о предсказуемости «Лацио»: «Это клише - «Барселона» побеждала на протяжении 10 лет, хотя играла одинаково»

27 Ноября 2023 • 16:44 Комментировать
Лацио
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Селтик
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28.11 20:45

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался перед домашним матчем Лиги чемпионов против «Селтика».

«Мы должны отвечать на поле, а не словами. Бесполезно говорить о тактике, если у нас нет подходящего настроя. Тактика – это полезно, если ты соответствуешь сопернику в плане настроя.

«Лацио» предсказуемый? Это клише, которое не имеет смыла. «Барселона» побеждала на протяжении 10 лет, хотя играла одинаково. Эти разговоры меня не интересуют», - слова Сарри приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Матч «Лацио» - «Селтик» стартует 28 ноября в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри

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