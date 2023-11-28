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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле – второй в истории «Лацио» с дублем в Лиге чемпионов после выхода на замену

28 Ноября 2023 • 23:09 Комментировать
Лацио
2:0
Селтик

Форвард и один из лидеров «Лацио» Чиро Иммобиле сегодня вечером своим дублем подарил «орлам» уверенную победу над «Селтиком» - 2:0. Теперь римляне занимают первое место группы Е, по крайней мере, до матча мадридского «Атлетико» и «Фейеноорда».

Как пишет Squawka, Иммобиле – лишь второй игрок в истории «Лацио», которому удалось оформить два гола в матче после выхода со скамейки запасных. Ранее таким был 24 года назад Марсело Салас – он дважды после выхода на замену поразил ворота словенского «Марибора».

На данный момент у «Лацио» после победы в копилке 10 баллов в турнирной таблице.

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