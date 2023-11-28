Шотландия потеряла уже два из трёх клубов в еврокубках

Шотландия на данный момент лишилась в еврокубках уже двоих представителей из трёх.

Напомним, в прошлом, четвёртом туре группового этапа Лигу конференций покинул «Абердин», превратив оставшиеся два матча группы в формальность. А в текущем, пятом туре «Селтик» гарантировал себе последнее, четвёртое место в группе Лиги чемпионов – «кельты» проиграли «Лацио», 0:2.

Шотландским болельщикам осталось надеяться лишь на «Рейнджерс» - клуб из Глазго идёт на втором месте в группе С Лиги Европы и имеет неплохие шансы на то, чтобы выйти в плей-офф из квартета с пражской «Спартой», кипрским «Арисом» и испанским «Бетисом».