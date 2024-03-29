«Селтик» хочет подписать звезду «Краснодара»

Один из ведущих игроков «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в европейском чемпионате. По информации RossAftbl, в услугах армянского футболиста заинтересован шотландский «Селтик».

Трансферная стоимость Сперцяна оценивается в 18 миллионов евро. Срок действующего контракта между Эдуардом и «быками» рассчитан до середины 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел 23 матча, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами.

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 39 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице.