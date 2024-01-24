Руководство мадридского «Атлетико» изучает возможность трансфера датского полузащитника «Селтика» Мэтта О’Райлли.

По информации журналиста Энтони Джозефа, клуб из Глазго получил предложение по аренде с обязательным пунктом выкупа. Сообщается, что в «Селтике» были готовы к предложениям по О’Райлли, однако клуб имеет сильные позиции в переговорах по Мэтту.

В 29 матчах нынешнего сезона в рамках всех турниров 23-летний хавбек стал автором десяти забитых мячей при 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста датской национальной команды в 13 миллионов евро.