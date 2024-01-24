Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» сделал арендное предложение по игроку «Селтика» О'Райлли слухи

24 Января 2024 • 15:46 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
1 1.52 X 4.30 2 6.10
25.01 23:00

Руководство мадридского «Атлетико» изучает возможность трансфера датского полузащитника «Селтика» Мэтта О’Райлли.

По информации журналиста Энтони Джозефа, клуб из Глазго получил предложение по аренде с обязательным пунктом выкупа. Сообщается, что в «Селтике» были готовы к предложениям по О’Райлли, однако клуб имеет сильные позиции в переговорах по Мэтту.

В 29 матчах нынешнего сезона в рамках всех турниров 23-летний хавбек стал автором десяти забитых мячей при 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста датской национальной команды в 13 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Селтик Мэтт О’Райлли трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
13:45
«Атлетико» объявил о трансфере румынского голкипера
23 Января
03:35
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М СЕВИЛЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро ​У Роналду спросили, выиграет ли он шестой «Золотой мяч»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
16:38 · Испания. Ла Лига
«Бешикташ» планирует трансфер Ромеу слухи
16:11 · Испания. Ла Лига
Пеллегрино стал новым главным тренером «Кадиса»
15:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» сделал арендное предложение по игроку «Селтика» О'Райлли слухи
15:09 · Испания. Ла Лига
​«Как нет его»: Уткин поделился впечатлениями от игры Захаряна в Испании
13:45 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» объявил о трансфере румынского голкипера официально
13:11 · Испания. Кубок
Хави рассказал, сыграют ли Канселу и Кристенсен с «Атлетиком»
13:06 · Испания. Кубок
Хави: «Атлетик» играет агрессивно»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
12:15 · Испания. Ла Лига
Вермирен продолжит карьеру в Ла Лиге
12:03 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» предлагают экс-полузащитника «Реала»
11:57 · Испания. Ла Лига
Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду
11:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА Давила высказался о своём возможном переходе в испанскую «Сельту»
11:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» по Киммиху слухи
11:49 · Испания. Ла Лига
Известен игровой номер, который «Реал» предложил Мбаппе
11:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала»
Все новости
Рекомендуем