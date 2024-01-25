​Три фаната «Севильи» погибли по дороге на матч с «Атлетико»

«Севилья» скорбит. Клуб на своём официальном сайте сообщил печальную новость – по дороге на кубковый матч против «Атлетико» в дорожно-транспортном происшествии погибли три фаната. «Севилья» выразила соболезнования и поддержала семьи погибших.

Футболисты «Севильи» выйдут на матч против «Атлетико» с чёрными траурными повязками на руках. Клуб попросил Федерацию футбола о том, чтобы матч начался с минуты молчания.

Игра 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетико» и «Севильей» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.